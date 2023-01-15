المطوع: كفيتوا ووفيتوا

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علق نجم «الأزرق» بدر المطوع، عميد لاعبي العالم، على وداع المنتخب لمنافسات «خليجي 25»، بعد التعادل 1-1 أمام البحرين أول من أمس ضمن منافسات المجموعة الثانية. وقال المطوع في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع «تويتر»: «شكرا لكم يا أبطال، كفيتوا ووفيتوا، وبإذن الله المستقبل أمامكم».

وكان المطوع خرج من حسابات الجهاز الفني للأزرق، قبل منافسات خليجي 25، في سعي الاتحاد إلى النزول بالمعدل العمري للأزرق، وبناء جيل لمستقبل الكرة الكويتية. ولم يصدر عن اللاعب أي تصريح بخصوص خروجه من حسابات الجهاز الفني، أو إبعاده عن الأزرق رغم المطالبات الجماهيرية بتواجده في قائمة الأزرق بـ«خليجي 25». يذكر أن المطوع هو القائد التاريخي للأزرق، بعد أن تمكن من خوض 196 مباراة دولية مع الأزرق، كما تواجد على الدوام ومنذ 2003، في حسابات الأجهزة الفنية المتعاقبة على المنتخب.

