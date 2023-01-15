الشاهين: فخورون بالمنتخب

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أبدى رئيس اتحاد الكرة عبد الله الشاهين، رضاه عن الأداء الذي قدمه الأزرق في «خليجي 25»، مشيرا إلى أن «الخروج بفارق هدف، لا يضاهي السلبية التي تحققت في سابق البطولات». وكان الأزرق ودع البطولة، بفارق هدف عن المنتخب القطري، في حين انتزع المنتخب البحريني بطاقة التأهل الأولى للدور نصف النهائي.

وقال الشاهين، في تصريحات إعلامية: «فخور بالأزرق جدا، الفريق تكون خلال فترة قصيرة، وظهر بصورة مميزة، تستحق أن نحافظ عليه، ليكون نواة للكرة الكويتية، خلال السنوات المقبلة». وأضاف: «الثقة كبيرة في لاعبي الأزرق، وقدرتهم على التعويض في قادم البطولات، والعمل سيتواصل من أجل الارتفاع بمستوى المنتخبات، والكرة الكويتية».

جدير بالذكر أن دفة التأهل تحولت إلى المنتخب القطري، في آخر لحظات المباراة، بفضل هدف التعادل في شباك المنتخب الإماراتي بالدقيقة (88).

