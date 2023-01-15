عبداللطيف: حققنا هدفنا الأول

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قال مهدي عبد اللطيف، لاعب وسط منتخب البحرين، إن الفريق حقق هدفه الأول في «خليجي 25» بالتأهل إلى نصف النهائي، مبينا أن هذا الهدف رسمه الفريق في الفترة الماضية، وسيبدأ في تنفيذ الهدف الثاني وهو التأهل إلى المباراة النهائية، ولكن يحتاج إلى مضاعفة الجهود.

وأكد عبد اللطيف أن مواجهة الكويت كانت صعبة للغاية بعد أن أضاع منتخب بلاده العديد من الفرص السانحة للتسجيل. وأضاف: «كنا قادرين على إنهاء المباراة بالفوز لولا الفرص التي لم نستغلها، ولكن حققنا الأهم وهو التأهل، لعبنا بأكثر من فرصة وأقدم شكري للاعبين على جهودهم الكبيرة التي بذلوها».

وتابع: «سوزا مدرب المنتخب أعطى توصيات للاعبين، ونفذنا هذه التوصيات بشكل جيد في المواجهة، ولكن افتقدنا للمسة الأخيرة في بعض الفرص التي لم نستغلها».

وأتم: «سنطوي هذه الصفحة، وسندخل في أجواء مباراة عمان المقبلة في نصف النهائي، لاشك أنها ستكون صعبة وقوية، علينا التركيز بشكل مضاعف، وأن نبذل جهد أكبر من أجل التأهل للمواجهة النهائية لأننا حاملين للقب ونطمح بالمحافظة عليه».

