سوزا: كنا الأفضل

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أكد البرتغالي هيليوا سوزا مدرب منتخب البحرين، جدارة فريقه في التأهل إلى الدور نصف النهائي لـ«خليجي 25». وأشاد سوزا، خلال المؤتمر الصحافي بعد تعادل البحرين مع «الأزرق» 1-1، بأداء لاعبي الأحمر الذين قدموا مباراة رائعة وكانوا يستحقون التأهل. وقال: «كنا ندرك صعوبة مباراة الكويت من حيث حساباتها وظروفها، لكن المنتخب البحريني قدم أداء رائعا، وكان الأفضل، وكان بالإمكان حسم مجريات المباراة منذ الشوط الأول من خلال الفرص العديدة والسهلة التي سنحت للاعبي المنتخب». وأضاف: «في الشوط الثاني حافظنا على توازن الفريق والجهد البدني دون أية ضغوط على اللاعبين، بجانب أننا نجحنا في التعامل مع أسلوب المنتخب الكويتي ورغبته في تحقيق الفوز والتأهل». وأتم: «سنطوي هذه الصفحة، وسنركز على المباراة المقبلة أمام عمان، سنعمل على تهيئة الفريق بأفضل صورة من أجل تحقيق النتيجة الإيجابية، والتأهل إلى المواجهة النهائية».

