الجارالله يعود رئيساً للجهراء والشريدة للنصر والجاركي لليرموك

محلية

يعقد مجلس ادارة نادي الجهراء الجديد اليوم اجتماعه الاول لتوزيع المناصب التنفيذية حيث سيتولى الرئاسة المحامي خالد الجارالله والنائب الرئيس عادل الدعاس وامانة السر سرور العجمي، وكانت قائمة الاتحاد قد اكتسحت الانتخابات التي جرت الخميس الماضي بفوزها بجميع مقاعد مجلس الادارة على حساب قائمة (الجهراء) بعد منافسة شرسة في الانتحابات لتتولى ادارة النادي في الدورة القادمة 2023-2027. وبهذا الفوز تكون قائمة الاتحاد قد استعادت النادي بعد 12عاما بقيادة المحامي خالد الجارالله الذي لم ييأس بالرغم من العراقيل التي واجهته بالطرق المشروعة وغير المشروعة لكنه استطاع ان يقف بثبات امامها لينال مع اعضاء القائمة ثقة الجمعية العمومية حيث اسفرت النتائج على النحو التالي: الأول خالد السربل (2843)، الثاني ناصر الذايدي (2794)، الثالث خالد الجارلله (2758)، الرابع طارق الشمري (2735)، الخامس عادل الدعاس (2697)، السادس طواري مدلول الظفيري (2676)، السابع دعيج الظفيري (2665)، والثامن سرور العجمي (2646)، التاسع بدر الظفيري (2640)، العاشر مبارك الحجرف (2625)، الحادي عشر سالم الشمالي (2595).

وفي نادي النصر نجحت قائمة بناء النادي من الفوز بتسعة مقاعد مقابل مقعدين من قائمة الجميع لعماش الديحاني وفواز المطيري، أما التسعة الذين يمثلون قائمة ابناء النادي، فهم: الرئيس خالد الشريدة وامين السر علي الدسم وامين الصندوق مسفر العدواني والاعضاء علي حسين الديحاني وعبدالعزيز النامي وضاري دخيل المطيري وعلاج العلاج وسلطان المطيري ومشعل حجاب المطيري.

وفي اليرموك، لم يستطع المرشح المستقل علي البندر اختراق قائمة النادي التي فازت بمقاعد المجلس للدورة المقبلة برئاسة احمد الجاركي الذي ستسند له الرئاسة خلفا لفهد غانم والاعضاء عثمان الفيلكاوي وفؤاد فهد واحمد الانصاري وابراهيم الرومي وانور بن عابدين وجاسم الجاركي ومشعل يونس وخالد جمعه وخالد الفيلكاوي وحسين غريب. وفي نادي وربة، أسفرت الانتخابات عن فوز قائمة التغيير التي تضم: عبداللطيف السعيد ومبارك الشمري وطارق الشايجي وعبدالعزيز المطيري ورجيب الرجيب وهيثم العنزي وخالد ماجد وامين السماك. يذكر ان بقية الاندية الشاملة قد تمت تزكية مجالس اداراتها للدورة القادمة. من جهة اخرى تجرى اليوم انتخابات في عدد من الاندية المتخصصة.

