انطلاق كأس العالم للرماية

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انطلقت منافسات بطولة كأس العالم للرماية الرياضية التي يستضيفها المغرب بمشاركة 360 راميا ورامية يمثلون 45 دولة من بينها الكويت. وقال الاتحاد المغربي للرماية الرياضية في بيان إن المشاركين بالبطولة التي ينظمها الاتحاد الدولي للرماية الرياضية بالشراكة مع الاتحاد المغربي يتنافسون على لقب كأس العالم في مسابقات التراب والسكيت ذكورا وإناثا والفرق والفرق مختلط. وقال الرئيس المنتدب لالتحاد المغربي للرماية الرياضية عبد العظيم الحافي في كلمة خلال حفل الافتتاح إن هذه التظاهرة العالمية التي تقام في نادي الفلين للرماية والترفيه بمدينة (سال الواقعة بضواحي العاصمة المغربية) تشهد مشاركة أعرق مدارس الرماية الرياضية وأفضل اللاعبين العالميين في هذه اللعبة المصنفين في المراكز الأولى والمتوجين بأرقى الألقاب والجوائز إقليميا ودوليا. وحضر حفل الافتتاح رئيس الاتحاد الدولي للرماية الرياضية لوسيانو روسي ورئيس الاتحادين الكويتي والعربي للعبة المهندس دعيج العتيبي ورئيس الاتحادين المصري والإفريقي للعبة حازم حسني.

