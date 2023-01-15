كاظمة يلتقي الساحل في «الطائرة»

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تستأنف اليوم منافسات الدوري الممتاز للكرة الطائرة بانطلاق القسم الثاني من البطولة إذ يلتقي كاظمة مع الساحل في 05:00 مساء، ويليها في 07:00 الجهراء مع برقان، وتقام المباراتان على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة. وكان القسم الأول من البطولة انتهى بتصدر العربي والقادسية ترتيب الفرق برصيد 15 نقطة لكل منهما، يليهما كاظمة ثالثا بـ 12 نقطة، والكويت رابعا 11 نقطة، والجهراء خامساً 7 نقاط، وبرقان سادسا 3 نقاط، وأخيرا الساحل في المركز السابع. دون رصيد من النقاط

وينص نظام البطولة على تأهل الفرق الأربعة الأولى إلى المربع الذهبي حيث سينال صاحب المركز الأول نقطتين، والثاني نقطة، فيما يدخل الثالث والرابع المنافسة دون رصيد. ويقام المربع الذهبي بنظام الدوري من قسمين على أن يحقق اللقب من يجمع أكبر قدر من النقاط.

وفي المباراة الأول ستكون مهمة كاظمة سهلة أمام الساحل الذي لم يحقق أي انتصار في البطولة، فيما سيسعى البرتقالي لتكون مباراة اليوم انطلاقة جيدة لمواصلة المنافسة على المراكز الأولى في البطولة. وفي الثانية ستكون المنافسة حاضرة بين الجهراء وبرقان مع أفضلية للأول الذي يقدم مستويات مميزة هذا الموسم.

