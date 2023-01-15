«الغوص» يدرس بعض المقترحات

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اجتمع مجلس إدارة النادي والاتحاد الكويتي للغوص والانقاذ بحضور رئيس مجلس الإدارة م. طلال السرحان لاتخاذ عدد من القرارات وكذلك دراسة بعض المقترحات والتباحث فيها.

وقال أمين السر العام محمد الصرعاوي إن المجلس وافق على إقامة معسكر تدريبي خارجي للتصوير تحت الماء خلال الفترة من 3 حتى 9 مارس المقبل وذلك استعدادا للمشاركة في البطولة العربية التي ستقام منافساتها في مدينة العقبة الأردنية بالفترة من 10 حتى 15 من ذات الشهر.

وأضاف الصرعاوي من ضمن القرارات وافق المجلس على تنظيم بطولة الكويت المفتوحة للغوص الرياضي خلال الفترة من 1حتى 3 يونيو المقبل، مبينا أن الموافقة شملت أيضا تسجيل عضويات رياضية للموسم الرياضي 2022-2023 وذلك وفقا للكشوفات في محضر الاجتماع.

من جانبه، قال مدير لعبة التصوير تحت الماء في النادي مهدي بن حيدر إن المنتخب جاهز للمشاركة في البطولة التي ستقام منافساتها بشهر مارس المقبل في الأردن والتي سيسبقها معسكر تدريبي في الاردن أيضا للتعود والتعرف على أجواء البحر، موضحا بأن الوفد سيكون برئاسة جمال الحربي نائب رئيس مجلس الادارة، بالإضافة إلى 6 لاعبين هم حسين القلاف، راشد المرشود، زيد الناصر، عبدالله الكندري، بدر العطار، وعلي راشد ومدرب وإداري.

