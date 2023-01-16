إيران تترقب تسلم مقاتلات «سوخوي- 35» الروسية

عربيات ودوليات

طهران- الوكالات: اعلن عضو الأمن القومي في البرلمان الايراني شهريار حيدري، ان بلاده ستتسلم مقاتلات «سوخوي- 35» روسية الصنع، بعد 3 اشهر، بموجب صفقة مبرمة مع موسكو.

وقال حيدري: ان مقاتلات «سوخوي- 35» التي طلبتها ايران من روسيا ستصل الى البلاد مطلع العام المقبل «وفق التقويم الهجري الشمسي ويبدأ 21 مارس»، حسبما نقلت وكالة تسنيم للانباء، امس.

كما لفت حيدري الى ان ايران طلبت من روسيا انظمة دفاعية وصاروخية وطائرات هليكوبتر، «ستصل جميعها قريبا». وخلال الاعوام الماضية، ترددت انباء حول اعتزام ايران شراء مقاتلات طراز «سوخوي 30» من روسيا، الا ان قائد القوات الجوية بالجيش الايراني حميد وحيدي قال في سبتمبر 2022 انهم سيشترون مقاتلات «سوخوي 35» من روسيا وان شراء «سوخوي- 30» ليس على جدول اعمالهم.

