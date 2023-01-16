العراق.. حملة دعم مالي لـ 1.8 مليون أسرة

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بغداد- الوكالات: أطلقت السلطات العراقية امس حملة واسعة تستهدف منح 1.8 مليون أسرة اعانات شهرية لمحاربة الفقر الذي وصلت نسبته الى حوالي ربع السكان.

واعلنت رئاسة الحكومة العراقية امس عن «انطلاق حملة واسعة لدعم الفئات الهشة والفقيرة من المجتمع وللتخفيف من معاناتهم وتوفير سبل العيش لهم بإشراف مباشر من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني» حسبما اعلن مكتبه الاعلامي. مشيرا الى بدء أكبر حملة للبحث الاجتماعي الميداني بمشاركة ألفي باحث من هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل تستهدف مليونا و746 الفا و86 أسرة من بين 3 ملايين تقدمت منذ الحكومة السابقة لشمولها بمبلغ الإعانة الاجتماعية البالغ حوالي 80 دولارا شهريا عبر النافذة الإلكترونية. وأوضحت رئاسة الحكومة ان انطلاق حملة البحث هذه تأتي بالتوازي مع استكمال إدخال بيانات أكثر من مليون ونصف المليون أسرة مشمولة بشبكة الحماية الاجتماعية في نظام زيادة مفردات الحصة التموينية بدءاً من الشهر الحالي وبما يؤكد التزاماً من الحكومة بالحدّ من الفقر ومعالجة آثار الأزمات الاقتصادية.

وكتب السوداني في تغريدة على تويتر قائلا «على بركة الله نطلق، أكبر حملة بحث ضمن شبكة الحماية الاجتماعية، التزامًا وتطبيقًا لبرنامجنا الحكومي الذي يركّز على معالجة الفقر كأحد أهمّ الأولويات».

وكانت الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي قد اطلقت في سبتمبر عام 2022 نافذة الكترونية باسم «مظلتي» لدعم الطبقات الهشة والفقيرة وتقدمت لشمولها بالاعانات حوالي 3 ملايين أسرة.

واعلنت مستشار رئيس الوزراء زينب الموسوي امس أن حملة شمول المستحقين ضمن الحماية الاجتماعية تشمل جميع المحافظات. وقالت لوكالة الأنباء الرسمية إن هذه الحملة هي الاكبر لشمول المستحقين بالحماية الاجتماعية في جميع محافظات البلاد الثمانية عشر مستهدفة المناطق الأشد فقراً بحسب احصاءات وزارة التخطيط. واوضحت أن «هذه المناطق بحاجة إلى بنى تحتية ودراسة الواقع المعيشي للأسر وتقديم الإعانة للعوائل الفقيرة».. موضحة أن «قاعدة البيانات تشمل حوالي مليون و800 أسرة، إذ إن الباحثين يستطيعون خلال شهرين بحث جميع الأسر الموجودة في كل محافظات العراق.

وأظهرت بيانات رسمية في اكتوبر الماضي ارتفاع نسبة الفقر في البلاد إلى حوالي 25% من السكان البالغ 42 مليون نسمة فيما تُقدر أعداد الفقراء بحوالي 11 مليونا من بين 42 مليونا هم عدد سكان العراق لا تستطيع الحكومة تقديمها لجميعهم بسبب ضعف المخصصات وعدم إقرار الموازنة العامة. ويشار الى ان خط الفقر هو رقم يمثل مقدار الدخل الشهري والذي يحدد وفقاً لحاجة الفرد لتغطية نفقاته وهي حالياً تبلغ 115 الف دينار عراقي (حوالي 80 دولارا شهريا) ومن لا يمتلك دخل شهري بهذا القدر يعد ضمن خط الفقر.

وتعتبر محافظات البصرة وميسان والناصرية (جنوبا) الاعلى في نسبة الفقر في البلاد، إضافة إلى المناطق المحررة من سيطرة تنظيم «داعش» وتحديداً مدينة الموصل مركز محافظة نينوى التي تتراجع فيها الخدمات ولا يزال معظم الذين عادوا إليها بلا مصادر رزق بسبب الخراب.

