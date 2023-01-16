تحطم طائرة تقل 72 راكباً وسط نيبال

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كاتمندو- الوكالات: تحطمت طائرة ركاب على متنها 72 شخصا في منطقة كاسكي بمقاطعة بوخارا وسط نيبال الواقعة في منطقة جبال الهيمالايا في آسيا. وأكدت الشرطة مقتل 67 شخصاً في الحادث حيث صرح مسؤول الشرطة آيه كيه شيتري لوكالة الصحافة الفرنسية أنّ «31 (جثة) نقلت إلى المستشفيات»، مضيفاً أنّه تمّ العثور على 36 جثة أخرى في موقع تحطّم الطائرة.

وأظهرت لقطات تلفزيونية بثتها محطة محلية دخانا كثيفا يتصاعد من موقع التحطم، فيما احتشد عمال إنقاذ وحشود من الناس حول حطام الطائرة. وأفادت سلطة الطيران في نيبال بانتشال 40 جثة من حطام طائرة الركاب المنكوبة، في حين أكد مسؤول آخر مقتل 29 راكبا ووجود «عدد» من الناجين. كما ذكر التلفزيون الرسمي أن بعض الجثث انتُشلت من موقع الحادث وأن رئيس الوزراء بصدد عقد اجتماع طارئ للحكومة في مطار تريبهوفان.

وقال مسؤول في المطار إن الطائرة المنكوبة ذات محركين وهي من طراز «إيه تي آر 72» وتشغلها شركة الخطوط الجوية «ياتي» وقد كانت متجهة إلى مدينة بوخارا قادمة من العاصمة كاتمندو.

وقال المتحدث باسم خطوط «ياتي» سودارشان بارتاولا إن 68 راكبا كانوا على متن الطائرة إضافة إلى طاقم مؤلف من 4 أشخاص، عندما تحطمت الطائرة بين المطار القديم ومطار بوخارا الدولي. وأضاف بارتاولا لصحيفة «كتمندو بوست» أن فرق الإغاثة في طريقها إلى موقع الحادث «ولا نعرف في الوقت الحاضر إن كان هناك ناجون».

وأظهرت بيانات ملاحية لطائرة الركاب النيبالية المنكوبة خروجها من مطار العاصمة في رحلة داخلية إلى مطارا بوخارا قبل أن تختفي من الرادار بسبب انخفاض مفاجئ في ارتفاعها.

وأظهرت البيانات اضطرابا في سرعة وارتفاع الطائرة منذ إقلاعها وحتى توقيت سقوطها.

