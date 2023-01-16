روسيا تتهم أوكرانيا بالتحضير «لفبركة مجاعة»

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: حذّرت وزارة الدفاع الروسية من تحضير كييف لتفجير صوامع الحبوب في خاركوف شرق أوكرانيا مؤكدة على نية أوكرانيا اتهام روسيا بإحداث مجاعة في البلاد، وتأجيج الدعاية المعادية لها بتغطية إعلامية غربية. واتهمت كييف بإرسال مجموعة من المتخصصين في المتفجرات إلى مدينة فولتشانسك بمقاطعة خاركوف للتحضير لعملية تخريبية هناك. كما أكدت على تلغيم صوامع الحبوب في بلدة كاريتشني بمقاطعة خاركوف لتفجيرها وتوجيه أصابع الاتهام إلى روسيا بإحداث مجاعة في أوكرانيا، لتعطيل صفقة إسطنبول لتصدير الحبوب.

في غضون ذلك أطلق قائد عسكري روسي تهديدا للقوات الأوكرانية من داخل مدينة سوليدار التي تقع في إقليم دونباس (شرق) وتشهد منذ أسابيع معارك ضارية، في حين طلبت كييف المزيد من الأسلحة الغربية بعد موجة جديدة من القصف الروسي أوقعت عشرات القتلى والمصابين.

وقال مالك مجموعة «فاغنر» العسكرية الروسية الخاصة يفغيني بريغوجين إنه سيعمل على إرسال جثث جميع قوات الجيش الأوكراني لسلطات كييف، مؤكدا أن قواته ستسيطر على مدينة سوليدار خلال أسبوعين فقط. وتأتي هذه التصريحات بعيد وصول بريغوجين إلى المدينة لتكريم قواته، وعقب إعلان وزارة الدفاع الروسية أن قواتها سيطرت بالكامل على مدينة سوليدار الإستراتيجية بالقرب من مدينة باخموت التي تحاول منذ أشهر الاستيلاء عليها.

وحتى الآن، تنفي كييف التصريحات الروسية وتؤكد أن سوليدار لا تزال تحت سيطرة قواتها، مع أنها تقر بصعوبة الوضع فيها.

وفي زاباروجيا (جنوب شرق) أعلنت السلطات الموالية لروسيا إفشال محاولات للقوات الأوكرانية لقصف مدينتي بيرديانسك وميليتوبول في الجهة الجنوبية من المقاطعة التي تسيطر القوات الروسية على أجزاء منها.

على صعيد آخر، أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 18 شخصا وإصابة 73 وانتشال 38 آخرين جراء قصف صاروخي روسي استهدف أمس بناية سكنية في مدينة دنيبرو(وسط). وتعرضت مناطق في أوكرانيا بينها العاصمة كييف (شمال) ومدينة لفيف (غرب) لضربات صاروخية جديدة استهدفت منشآت البنية التحتية. وأعلن وزير الطاقة الأوكراني غيرمان غالوشينكو انقطاع التيار الكهربائي في معظم مناطق البلاد بسبب الضربات الأخيرة، كما أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ومسؤولون آخرون إسقاط معظم الصواريخ الروسية.

وعقب موجة القصف الجديدة، حض الرئيس الأوكراني الدول الغربية على إمداد بلاده بالمزيد من الأسلحة لمواجهة القوات الروسية، مرحبا بالمساعدات العسكرية التي ستقدمها بريطانيا لبلاده.

وقال زيلينسكي في خطابه المسائي إن المطلوب من أجل ذلك هو «تلك الأسلحة الموجودة في مخازن شركائنا والتي ينتظرها جنودنا بشدة». وقد أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك امس اعتزام حكومته تسليم 14 دبابة من طراز «تشالنجر-2» وأسلحةٍ ثقيلة أخرى إلى أوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة، مشيرا إلى أن المملكة المتحدة ستشرع في تدريب قوات أوكرانية على استخدام هذه الدبابات والمدفعية الأيام المقبلة.

