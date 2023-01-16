كاليفورنيا في «حالة كارثة كبرى».. والأسوأ قادم

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لوس أنجليس - الوكالات: أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن حالة الكارثة الكبرى في ولاية كاليفورنيا حيث من المتوقّع أن تزداد الأحوال الجوية سوءاً بعد ثلاثة أسابيع من هطول أمطار غير مسبوقة أودت بحياة 19 شخصاً على الأقل.

وأمر جو بايدن بتقديم مساعدات فيدرالية للسكان في جميع أنحاء الولاية، ليتمكّنوا من إصلاح الأضرار الناجمة عن العواصف الشديدة التي تضرب الولايات منذ 27 ديسمبر، وأدت إلى حدوث فيضانات وانهيارات أرضية وانزلاقات طينية، وفقاً لبيان صادر عن البيت الأبيض.

واجتاحت أمطار غزيرة وثلوج في الجبال السبت العديد من مناطق الولاية الأكثر اكتظاظاً بالسكان والتي باتت تربتها مشبّعة بالمياه لدرجة تمنع امتصاص المزيد من الأمطار. ومن المتوقع سقوط أمطار غزيرة جديدة اليوم، حسبما أعلنت الأرصاد الجوية الوطنية. وطالت الأضرار خطوط التيار الكهربائي، بينما غمرت المياه الحقول والطرقات. وتتوقع الأرصاد الجوية الوطنية «فيضانات كارثية» في الوادي السفلي لنهر ساليناس، وهي منطقة زراعية مهمّة جنوب خليج سان فرنسيسكو.

وفي السياق، حذّر حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم في مؤتمر صحافي من أنّ «الأمر لم ينتهِ» مشيراً إلى أنّه حتى لو تراجعت غزارة الأمطار، إلّا أنّ التربة غارقة بالمياه ولا يزال هناك خطر كبير بحدوث فيضانات. وإدراكاً منه لإرهاق سكّان كاليفورنيا بعد عدّة أسابيع من هطول الأمطار، قال «أناشد الجميع الحفاظ على اليقظة والمنطق خلال الـ24 إلى 48 ساعة المقبلة».

ووفق خدمة الطقس الوطنية، فإنّ حوالى 26 مليون من سكان كاليفورنيا لا يزالون في حالة تأهّب للفيضانات كما صدرت أوامر لعشرات الآلاف منهم بالإخلاء.وفي ساليناس، المدينة البالغ عدد سكانها 160 ألف نسمة في جنوب سان فرانسيسكو حيث فاض النهر الذي يحمل الاسم نفسه، طال الفيضان المناطق الزراعية في الوادي، غير أنّه ابتعد عن المناطق السكنية.

وفي سبريكلس، المنطقة السكنية التي تبعد بضع مئات من الأمتار عن النهر، لم يغادر معظم السكان على الرغم من تحذيرات السلطات هذا الأسبوع.

وتشهد الجبال تساقط ثلوج كثيفة يُتوقع أن يصل مستواها إلى أكثر من متر في سييرا نيفادا، في الوقت الذي تحذر فيه السلطات من مخاطر انهيارات ثلجية وتنصح بعدم التنقّل. ونشرت السلطات في منتجع بحيرة تاهو للتزلّج في ولاية نيفادا صوراً تُظهر عشرات المركبات المصطفّة على طريق أغلقتها عاصفة ثلجية قوية. وقُتل 19 شخصاً على الأقل منذ بداية هذه العواصف. وتمّ العثور خصوصاً على سائقين محاصرين في سيارتيهما بسبب الأمطار فيما سقطت أشجار على أشخاص، وقُتل زوجان في انهيار أرضي وجرفت الفيضانات جثثاً. واعتادت كاليفورنيا على الظروف الجوية القاسية، كما أنّ العواصف شائعة فيها خلال فصل الشتاء. ومع ذلك، فإنّ مثل هذه الموجة من الفيضانات والأمطار الغزيرة تعتبر خارجة عن المألوف.

