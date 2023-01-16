لندن تستدعي سفيرها في طهران وتراجع موقفها من الاتفاق النووي

عربيات ودوليات

لندن - الوكالات: أعلن وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي أن المملكة المتحدة استدعت مؤقتاً سفيرها من إيران «للتشاور» وسط التداعيات الدبلوماسية بعد أن أعدمت طهران المواطن البريطاني الإيراني علي رضا أكبري.

وأعلن كليفرلي القرار، في تغريدة عبر تويتر، قائلاً إن المملكة المتحدة «تحاسب النظام... ردنا على إيران لا يقتصر على اليوم».

ويأتي هذا الإعلان بعد وقت قصير من استدعاء إيران للسفير البريطاني سايمون شيركليف في خطوة متبادلة بعد أن قالت المملكة المتحدة إنها ستستدعي أكبر دبلوماسي إيراني لإدانة إعدام النظام لأكبري. وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا» أن طهران استدعى شيركليف، بسبب «تدخلات المملكة المتحدة غير التقليدية في الشؤون الداخلية الإيرانية».

وذكرت وكالة «ميزان» التابعة للقضاء الإيراني أن «أكبري» عمل جاسوساً لصالح الاستخبارات البريطانية، وتلقى مبالغ كبيرة من المال لتبادل المعلومات حول الأفراد الإيرانيين البارزين.

وأشارت مصادر بارزة في الحكومة البريطانية إلى أن العلاقة مع طهران تعرضت لتوتر شديد في الأشهر الأخيرة بسبب ما وصفتها بـ»سياسة القمع الوحشي» التي تنتهجها تجاه الاحتجاجات الداخلية ضد النظام. وأوضحت أن «جميع الخيارات قيد المراجعة حالياً»، فيما يتعلق بدعم الاتفاق النووي، وفق صحيفة «صنداي تلغراف» البريطانية. وأضافت أن «المشهد» تغير بشكل كبير منذ بدء عملية التفاوض، وعلى هذا النحو تراجع بريطانيا الآن خياراتها فيما يتعلق بالمشاركة المستقبلية في الاتفاق.

ويتوجه كليفرلي إلى العاصمة الأميركية واشنطن اليوم لإجراء محادثات مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، حول ملف إيران. يذكر أن بريطانيا كانت وضعت بالفعل خططاً لتصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، لكن من غير المتوقع أن يحدث هذا قريباً.

وحثت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني، أليسيا كيرنز، الحكومة على رفع السرية وتبادل المزيد من المعلومات الاستخبارية حول أنشطة إيران المارقة وإغلاق المنظمات المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني في البلاد.

