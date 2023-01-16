«وثائق الكورفيت».. مزيد من أسرار أميركا في مرآب بايدن

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واشنطن - الوكالات: أعلن البيت الأبيض العثور على خمس صفحات إضافيّة من الوثائق السرّية في منزل عائلة الرئيس جو بايدن في ديلاوير. وقال في بيان: إنّ هذه الصفحات التي تعود إلى فترة تولّي بايدن منصب نائب الرئيس باراك أوباما، عُثِر عليها في غرفة مجاورة للمرآب بعد أن زار محامي البيت الأبيض ريتشارد ساوبر المنزل الخميس.

وأوضح المحامي في البيان أنّه ذهب إلى المنزل الفخم في ويلمنغتون بولاية ديلاوير للإشراف على إحالة مجموعة أولى من الوثائق السرّية إلى العدالة بعد العثور عليها في المنزل الأربعاء.

وذكّر ساوبر بأنّه أثناء بحثهم في المنزل وجد محامون شخصيّون للرئيس في هذه الغرفة المجاورة للمرآب وثائق تحمل سمة «سرّي». وبسبب عدم امتلاكهم تصاريح لازمة للاطّلاع على هذا النوع من المستندات، لم يواصل المحامون مهمّتهم وأبلغوا وزارة العدل بالموضوع، وفق البيت الأبيض. والقضيّة شديدة الحساسيّة بالنسبة إلى بايدن الذي يُفكّر في الترشح لولاية رئاسيّة ثانية.وقد استغلّ منتقدو بايدن سلسلة الاكتشافات المستمرّة هذه، ليقولوا إنّه لم يكُن شفّافاً وصريحاً. وعلق حساب الجمهوريين في اللجنة القضائية بمجلس النواب الأميركي على تويتر بالقول «كم من الوثائق السرية سيعثرون عليها في منزل جو بايدن؟». ووجه أحد الصحافيين سؤالا لبايدن عن الحكمة في تخزين وثائق مهمة «بجانب سيارته الكورفيت»، فأكد الرئيس الديموقراطي المعروف بحبه للسيارات أنها كانت داخل مرآب مغلق. ويُلزم قانون صدر عام 1978 الرؤساء الأميركيّين ونوّابهم بإحالة كلّ رسائل البريد الإلكتروني والرسائل ووثائق العمل الأخرى إلى الأرشيف الوطني بعد تركهم مناصبهم. وتُضاف الصفحات إلى وثائق أخرى عُثر عليها في مكتب بايدن السابق في «مركز بن بايدن» للأبحاث بواشنطن، وقد سُلّمت أيضا إلى القضاء. وعيّن وزير العدل ميريك غارلاند الخميس مدّعيا عاما مستقلا للتحقيق في القضية. وسارع البيت الأبيض إلى إعلان العثور على وثائق في ويلمنغتون، لكنّه لم يُقرّ إلّا يوم الاثنين الماضي باكتشاف وثائق في مكتب بايدن السابق في واشنطن أي بعد شهرين من العثور عليها.

