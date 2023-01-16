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بدأت الفنانة دينا الشربيني تصوير أولى مشاهد مسلسلها الجديد «كامل العدد»، المقرر عرضه في رمضان 2023. وتناقش دينا خلال الأحداث العديد من الموضوعات التي تخص المرأة، منها نظرة المجتمع للمرأة المطلقة.

كما أنه مع تتابع الأحداث سوف تجمعها قصة حب مع شريف سلامة، ولكن تمر هذه العلاقة بالعديد من الأزمات، وهذا بسبب أنها مطلقة ولديها أبناء نفس الحال بالنسبة لشريف سلامة، الأمر الذي يجعلهما يتفقان على الزواج ولكن في الويك اند فقط. ومسلسل «كامل العدد» بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، تميم عبده، مصطفي درويش، أحمد كمال، آية سماحة، جيهان الشماشرجي، أحمد جمال سعيد، سمر علام، وعمرو جمال، ومن تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر، وإخراج خالد الحلفاوي.

