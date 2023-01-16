«ليلة عبدالمجيد».. حضور جماهيري حاشد وأغانٍ من الوجدان

إضاءات

برعاية الهيئة العامة للترفيه وتنظيم واشراف «روتانا» صاغ النجم الجماهيري عبدالمجيد عبدالله ليلة غنائية على مسرح «محمد عبده أرينا» في منطقة «بوليفارد رياض سيتي»، والتي تأتي ضمن فعاليات «موسم الرياض 2022» وقد انطلق الحدث الغنائي الكبير حيث كان الكل منتظراً، لاسيما بعد ردود الأفعال الايجابية بعد اعلان الحفل ونفاد تذاكره في زمن قياسي، ما جعل من المستشار إعلان ليلة اضافية.

وكانت البداية، بأخذ الصورة التذكارية ولقاءات مع الإعلاميين برفقة سالم الهندي الرئيس التنفيذي لروتانا، والذي تابع من جانبه، كل صغيرة وكبيرة، لنجاح الحفل الكبير، وذلك منذ الإعلان الأول، وحاضرا على أرض الواقع، بدءًا من الاتفاق، والبروفات الموسيقية، وصولا إلى تواجده وحضوره خلف الكواليس. مؤكدا الأستاذ سالم الهندي، هذا الاهتمام والمتابعة بتقديم مايليق في رؤية وتوجيهات معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه.

وانطلقت الليلة الاستثنائية بمفاجأة الجمهور الكبير الفنان عبدالمجيد عبدالله بالغناء بصوت واحد أغنية «يابعدهم كلهم». وتوالت بعد ذلك اللحظات الطربية والغناء، بأغنية «تتنفسك دنياي» تلتها «اسمعني، هلا بدفى روحي، مرتاح، الخاين الكذاب، شخص ثاني.. حيث كان هناك شيء يربط بين «مجيد» وجمهوره، الوجدانيات الكلاسيكية والرومانسيات والحضور والتجدد المستمر، كل هذه جعلت من الليلة الباردة، تميل إلى السخونة، رافقها الابداع في الديكورات وتصميم المسرح العالمي، والإضاءة والفرقة الموسيقى.

وتفاعل عبدالمجيد بأريحية مع جمهوره، تارة يجلس ويغني، وتارة اخرى يقف امام ميكروفونه، ليبادله الجمهور الكبير بتفاعله مع الأغاني التي يقدمها «مجيد» ويحفظها عن ظهر قلب، «إنسان أكثر»، «عايش سعيد» حيث كانت بمشاركة جماهيرية واسعة. وتمت إعادة أعمالاً غنائية منقوشة في ذاكرة الأجيال، رغم تحديث اجوائها وخيالاتها في التوزيع الموسيقي، لكنها بقيت حاضرة، مثل «تخيل»، «روحي تحبك»، «رهيب».. هذه المتعة والتفاعل، جعلا من عبدالمجيد عبدالله، العودة لممارسة تعاوناته مع الموسيقار «سهم» في أغنية «انتحل شخصيتك» بأسلوب فريد متغير في جزئيات جعلتها في رونق مختلف، حيث اراد عبدالمجيد عبدالله، توثيقها على المسرح، مثل أغاني «حنّ الغريب»، التي حطمت ارقاما قياسية عند اصدارها، «اطيح واقف»، «الطواريق»، «وحيد»، «خلص حنانك»، وجاءت هذه الأعمال وسط تفاعل وغناء مختلط بين الجمهور وصوت «مجيد».

