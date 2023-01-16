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فيفي عبده تتعاقد على مسلسل جديد لرمضان 2023


تعاقدت الفنانة فيفي عبده على بطولة مسلسل جديد لرمضان 2023، يحمل اسم «آخر الزمن».
و نشرت فيديو لها أثناء التوقيع على المسلسل، وقالت فيفي في الفيديو: «أنا مضيت دلوقتي حالاً عقداً مع المنتج علاء شاكر، والمسلسل اسمه آخر الزمن». وأضافت: «ويضم عدداً كبيراً من النجوم المميزين، والقصة عجبتني جداً ويارب تنال إعجابكم، وقال منتج العمل إن العمل يجمع كلاً من أحمد عبدالعزيز وكمال أبو رية، وعدداً من النجوم».
وعلقت على الفيديو، بقولها : «بسم الله الرحمن الرحيم توكلنا على الله انتظرونا في رمضان 2023 بإذن الله في مسلسل آخر الزمن، رمضان 2023».
وكشفت فيفي عبده عن تفاصيل دورها في العمل، وقالت: «أظهر في مسلسل آخر الزمن بدور أم مكافحة على طريقة الحقيقة والسراب والست أصيلة».


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