«ويجز» ينافس على 4 جوائز في مسابقة «أفريما» الأفريقية

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أعلنت مؤسسة جوائز الموسيقى الأفريقية «أفريما» عن أسماء المطربين المرشحين لجوائزها هذا العام، وكان من بينهم مغني الراب المصري ويجز.

فقد تم ترشيح ويجز لـ 4 جوائز، وهي: جائزة فنان العام، وجائزة أغنية العام «البخت»، جائزة أفضل موسيقى تصويرية في فيلم «بعودة يا بلادي» من فيلم «كباتن الزعتري»، جائزة أفضل مطرب في شمال أفريقيا.

وينافس مطرب الراب ويجز عدداً من الأسماء الكبيرة في مجال الموسيقى من مصر وأفريقيا منهم: سو الكينج، سنور، بورنا بوي، الجراند توتو، وغيرهم.

يذكر أن جائزة «أفريما» تم تأسيسها عام 2014 تحت رعاية مفوضية الاتحاد الأفريقي، للمساهمة في نشر الموسيقى الأفريقية في العالم، وتعتمد المسابقة على تصويت الجمهور.

