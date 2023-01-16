سقوط ليفربول بالثلاثة

دوليه

مني ليفربول بالخسارة الثانية تواليًا بسقوطه 3-0 أمام مضيفه برايتون أول من أمس في المرحلة العشرين من الدوري الإنكليزي.

وقفز برايتون فوق ليفربول رافعًا رصيده الى 30 نقطة في المركز السابع مقابل 28 لخصمه الثامن. وهذه المباراة الثالثة تواليًا التي يفشل فيها ليفربول بالفوز بعد أن اكتفى السبت الماضي بالتعادل 2-2 على أرضه مع ولفرهامبتون في الدور الثالث من كأس إنكلترا ليفرض الاخير مباراة إعادة.

وفي المباراة الاولى للوافد الجديد المهاجم الدولي الهولندي كودي خاكبو في الدوري مع ليفربول، كان برايتون قادرًا على إلحاق هزيمة مذلة بصيفه لولا الرعونة امام المرمى في الكثير من الفرص وتألق الحارس البرازيلي أليسون بيكر.

وافتتح مارش التسجيل عندما استغل برايتون تشتيتاً خاطئاً من دفاع ليفربول للكرة أمام منطقته لتصل الى الياباني كاورو ميتوما مررها خالصة الى الانكليزي غير المراقب امام المرمى (46).

وضاعف مارش تقدم فريقه بهدف جميل بعدما وصلته الكرة على مشارف المنطقة، توغل الى داخلها وسددها بيسراه الى يسار أليسون (53). وأحرز البديل داني ويلبيك الثالث بعد أن وصلت الكرة من رمية تماس الى مارش على مشارف المنطقة على الجهة اليمنى، ومنه تمريرة رأسية الى الانكليزي الذي رفعها فوق رأس المدافع وسددها على الطائر منخفضة في الشباك (81). وفي مباريات أخرى، عمق ساوثمبتون من جراح إيفرتون ومدربه فرانك لامبارد وصيف القاع بفوزه على مضيفه 2-1، وألحق نوتنغهام فوريست الهزيمة الرابعة تواليًا بضيفه ليستر سيتي بنتيجة 2-0 كما فاز ولفرهامبتون 1-0 على ضيفه وست هام.

ولم يحضر أعضاء إدارة ايفرتون المباراة لما وصفوه بـ «تهديد حقيقي وقوي على سلامتهم» على خلفية مطالبة الجماهير برحيلهم.

