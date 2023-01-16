غوارديولا: راشفورد شتت انتباه لاعبينا

دوليه

علق بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، على الهدف المثير للجدل الذي سجله برونو فيرنانديز، في انتصار يونايتد على فريقه 2-1 أول من أمس ضمن لقاءات الجولة 20 من الدوري الإنكليزي. وسجل فيرنانديز، هدف التعادل بعد تلقي راشفورد بينية من كاسيميرو وكان في وضع تسلل، ليترك الكرة إلى البرتغالي الذي سجل الكرة في الشباك.

وقال غوارديولا، في تصريحات عقب المباراة لشبكة «بي تي سبورت»: «المباراة كانت جيدة. لعبنا بصورة جيدة. هم مميزون للغاية في التحولات. تهانينا للفريق. أنا فخور بالقدوم إلى هنا واللعب بتلك الشخصية، لكنهم عاقبونا في التحولات». وعلق على هدف تعادل مان يونايتد: «راشفورد شتت انتباه حارس المرمى والمدافع».

وختم: «أهدرنا بعض الفرص في الأمام ولكن بشكل عام قدمنا مباراة رائعة، لا أهتم بما حدث في البريميرليغ وكأس كاراباو، فزنا بالكثير، لا يوجد مشكلة».

من جانبه تهكم مانويل أكانجي، مدافع مانشستر سيتي، على الهدف الذي سجله برونو فيرنانديز،. وقال أكانجي في تصريحات عقب المباراة لشبكة بي بي سي: «الهدف الأول مزحة، شاهدت راشفورد وكان متسللا بوضوح شديد، وبالتالي تعاملت على كونه متسللا».

وأضاف: «ركض (راشفورد) حتى الثانية الأخيرة ومن ثم توقف عندما أصبحت الكرة أمامه، وبات يتواجد مباشرة أمام إيدي (إديرسون) وكان مستعدا لتسجيل الهدف بعدما صرخ برونو فيرنانديز به». وتابع: «أتفهم جيدًا أنه لم يلمس الكرة، لكنه ركض لنحو 30 مترًا، حتى الثانية الأخيرة، بالنسبة لي هذه وضعية تسلل واضحة للغاية».

