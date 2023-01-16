برونو غاضب من الصحافة بسبب رونالدو

دوليه

عبر البرتغالي برونو فيرنانديز، لاعب مان يونايتد عن غضبه الشديد تجاه وسائل الإعلام، التي تحاول خلق أجواءً مشحونة بينه وبين مواطنه كريستيانو رونالدو. وكان برونو ساهم في فوز فريقه على مانشستر سيتي 2-1، أول من أمس على ملعب أولد ترافورد، ضمن الجولة 20 من الدوري الإنكليزي. وقال في تصريحات بعد المباراة: «قلت قبل انطلاق المباراة إننا أصبحنا فريقا أفضل الآن، في أوقات سابقة كان بعضنا يبحث عن نفسه في بعض الأحيان، لكن الآن نشاهد فريقا يلعب بعضه من أجل بعض». وهذه التصريحات دفعت العديد من وسائل الاعلام، لتوجيه تصريحات برونو نحو زميله السابق كريستيانو رونالدو، الذي انتقل مؤخرا لنادي النصر السعودي. من جهته، أوضح برونو أنه لا يقصد كريستيانو بهذه التصريحات، ونشر صورة عبر حسابه الشخصي بموقع «إنستغرام»، وقال: «لا تستخدموا اسمي لمهاجمة كريستيانو! كريستيانو كان جزءًا من فريقنا طوال نصف الموسم». وأتم: «جميع اللاعبين منذ مباراة ليفربول أصبحوا مذهلين ويتصرفون كفريق ويمكنكم رؤية النتائج».

