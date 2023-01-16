إنتر تغلب على فيرونا

دوليه

خطف إنتر هدفا مبكرا عن طريق لاوتارو مارتينيز أمام هيلاس فيرونا المتواضع، لينهي به المباراة التي جمعت الفريقين أول من أمس، ضمن مواجهات الجولة 18 من الدوري الإيطالي.

وعلى ملعب سان سيرو، نجح المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز من تسجيل هدف مبكر لأصحاب الأرض في الدقيقة 3 من عمر اللقاء، بعدما تلقى كرة داخل منطقة الجزاء ليطلق تسديدة بقدمه اليسرى وتسكن الشباك.

ورفع مارتينيز، المتوج الشهر الماضي مع منتخب الأرجنتين بلقب كأس العالم رصيده من الأهداف إلى 9 بفارق 3 أهداف خلف النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي. وفشل كلا الفريقين في تغيير نتيجة المباراة إلى أن أطلق الحكم صافرة النهاية معلنا فوز «النيراتزوري».

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الإنتر إلى 37 نقطة في المركز الرابع، بنفس عدد نقاط يوفنتوس، الذي يتفوق بفارق الأهداف. في المقابل، تعمقت جراح هيلاس فيرونا، الذي ما زال يقبع في منطقة الهبوط بالمركز الـ18 برصيد 9 نقاط فقط.

وفي مباراة أخرى خطف ميلان تعادلا مثيرا من أمام مستضيفه ليتشي، 2-2. وتقدم ليتشي بهدفين عن طريق ثيو هيرنانديز مدافع ميلان بالخطأ في مرماه ، وفيديريكو باسكيروتو، بينما تعادل ميلان بهدفين لرفائيل لياو ودافيد كالابريا. وبهذا التعادل، رفع ميلان رصيده إلى 38 نقطة بالمركز الثاني بفارق 9 نقاط عن المتصدر نابولي، بينما رفع ليتشي رصيده إلى 20 نقطة بالمركز الـ12. وفي مباراة ثالثة تغلب مونتسا على كريمونيزي 3-2.

