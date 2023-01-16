لنس أبقى الضغط على سان جرمان

دوليه

أبقى لنس، صاحب المركز الثاني، الضغط على باريس سان جرمان المتصدر بفوز صعب على ضيفه أوكسير 1-0 من ركلة جزاء في الشوط الثاني، ضمن افتتاح منافسات المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الفرنسي أول من أمس. وقلّص لنس الفارق مع فريق العاصمة الى ثلاث نقاط قبل مباراة الاخير ضد مضيفه رين الرابع.

وسجل البولندي بريميسلاف فرانكوفسكي ركلة الجزاء في الدقيقة 59 ليحافظ لنس على سجله المثالي على أرضه في الدوري هذا الموسم بعشرة انتصارات من عشر مباريات.

ومني أوكسير بالهزيمة الخامسة تواليًا وطُرد له المدافع سليماني توريه بعد الهدف بدقائق (65). ويحتل المركز 18 على بُعد نقطتين فقط من منطقة الامان. من جانبه حقق مرسيليا انتصارا صعبا على ضيفه لوريان 3-1. فعلى ملعب «فيلودروم» تقدم الضيوف عن طريق النيجيري تيريم موفي. وأدرك أصحاب الأرض التعادل سريعا بواسطة البوسني سياد كولاسيناك وأضاف المهاجم التشيلي المخضرم اليكسيس سانشيز هدف التقدم لمارسيليا، قبل أن يسجل جوردان فيرتو الهدف الثالث (58). وبهذه النتيجة واصل مارسيليا ننتائجه الجيدة ليرفع رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثالث ويقلص الفارق مع لنس صاحب المركز الثاني (44 نقطة). كما أسقط ستراسبورغ مضيفه ليون 2-1.

