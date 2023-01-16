العراق في مواجهة قطر.. وصراع بين البحرين وعمان

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تصل بطولة كأس الخليج لكرة القدم «خليجي 25» إلى محطتها قبل الأخيرة اليوم الاثنين بإقامة مباراتي الدور نصف النهائي، إذ يلتقي العراق مضيف البطولة مع قطر في ملعب البصرة، فيما تلعب البحرين مع عُمان في ملعب الميناء الأولمبي.

وتنطلق مباراة العراق وقطر في البداية تليها مواجهة البحرين وعُمان والفائز من المباراتين يخوض النهائي يوم الخميس المقبل.

في المباراة الأولى، يبدو العراق المستضيف مرشحاً لتجاوز قطر بعد أن تصدر المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط من انتصارين على السعودية واليمن وتعادل مع عمان، في حين خطفت قطر بطاقة التأهل من الكويت بعد تعادلها مع الإمارات في الدقائق الأخيرة، علماً بأن العنابي فاز على الأزرق 2-0 وخسر من البحرين 1-2.

ويسعى الإسباني خيسوس كاساس مدرب العراق إلى مواصلة إسعاد جماهير فريقه بعد الانتصار الكبير 5-0 على اليمن في ختام مباريات المجموعة الأولى يوم الخميس الماضي.

وأشاد مهدي كريم المدير الإداري للمنتخب العراقي بالحضور الجماهيري، ووصف جماهير منتخب بلاده بأنها كانت اللاعب رقم واحد في مباراتي السعودية واليمن.

وأضاف كريم لمحطة «الكأس» القطرية قبل مواجهة قطر «كل الفرق استعدت لهذه البطولة بجدية وتدرك أهمية كأس الخليج. يقول البعض إن قطر تشارك بالفريق الثاني ونحن كذلك يغيب عنا أكثر من 18 لاعباً نظرا لإقامة البطولة بعيدا عن فترات التوقف الدولية.

«لا توجد مشاكل في المنتخب العراقي خلال البطولة. فريقنا في فندق وحده بعيدا عن باقي المنافسين وإبعاد اللاعبين عن وسائل الإعلام دفعهم للتركيز».

واختتم المدير الإداري للمنتخب العراقي بتوقعاته بأن يجمع النهائي بين منتخب بلاده ونظيره العُماني.

وقال برونو بينيرو مدرب قطر عن مواجهة العراق «لن أحزن لأننا سنفتقد مساندة الجماهير العراقية. أجواء المباراة ستكون جيدة وسنشعر بالمفاجأة عندما ترحب بنا الجماهير».

ستجمع المواجهة الاخرى في قبل النهائي بين البحرين بطلة خليجي 24 وعُمان بطلة خليجي 23، وكل منهما سيسعى لبلوغ النهائي.

وتسعى البحرين للقبها الثاني على التوالي، بينما يحدو الأمل المنتخب العُماني في حصد لقبه الثالث في تاريخ البطولة بعد عامي 2009 و2017. وتأهل المنتخب البحريني إلى نصف النهائي، بعد صدارته للمجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، بفوزين على الإمارات وقطر، وتعادل مع الكويت. في المقابل، احتلت عمان المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، بفوزين على اليمن والسعودية وتعادل مع العراق. ويمتلك البرتغالي هيليو سوزا، مدرب البحرين، العديد من العناصر المتميزة التي قدمت مستويات بارزة في الجولات الماضية أبرزهم الحارس محمد السيد جعفر ومهدي حميدان وكميل الأسود وعبدالله يوسف وضياء سعيد ووليد الحيام وغيرهم. ويأمل سوزا الاستفادة من إمكانيات لاعبيه العالية والتأهل إلى النهائي. في الجهة المقابلة، يسعى برانكو إيفانكوفيتش مدرب عمان، وراء الفوز الذي يضع السلاطين في المواجهة النهائية. ويعول برانكو على إمكانيات مجموعة جيدة من اللاعبين، مثل أحمد العدوي والمنذر العلوي وزاهر الأغبري ومصعب المعمري ومعتز صالح عبدربه وأمجد الحارثي وصلاح اليحيائي، إضافة إلى فايز الرشيدي وإبراهيم المخيني وغيرهم.

