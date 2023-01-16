إدارة صينية وإماراتية للمباراتين

دوليه

أعلنت لجنة الحكام ببطولة «خليجي 25» عن طاقمي تحكيم مباراتي الدور نصف النهائي، واللتين تجمعان العراق وقطر على ملعب البصرة الدولي، والبحرين وعمان على ملعب الميناء الأولمبي، حيث أسندت اللجنة المباراة الأولى بين العراق وقطر والتي تقام في الرابعة والربع مساء بتوقيت العراق، إلى طاقم تحكيم صيني بقيادة ما نينغ، ويساعده مواطناه كل من زهو في وزهانج شانغ، والحكم الرابع ستيفان كوفاكس (رومانيا)، والحكم الخامس فاسيلي مارينيسكو (رومانيا)، وجاء الصيني فيو مينج حكما للفيديو المساعد يعاونه الفرنسي جيرمي بيرنارد، بينما الإماراتي حمد المزروعي مقيما للحكام.

كما أسندت اللجنة قيادة المباراة الثانية بين البحرين وعمان والتي تقام في الثامنة والربع مساء، إلى طاقم تحكيم إماراتي بقيادة عادل النقبي، ويعاونه كل من علي النعيمي وسبيت عبيد، وتم تعيين الكويتي عبدالله جمالي حكما رابعا، و مواطنه عبدالهادي العنزي حكما خامسا، وجاء حكما للفيديو المساعد الإماراتي أحمد درويش ويعاونه السعودي عبدالله الشهري، والكويتي محمد باجيه الشمري مقيما للحكام.

