هوار: فرصة تاريخية

دوليه

قال نجم المنتخب العراقي السابق هوار ملا محمد إن مدرب أسود الرافدين خيسوس كاساس، يملك فرصة تاريخية لحصد لقب «خليجي 25». وقال هوار في تصريح تلفزيوني: «كاساس محظوظ في النسخة الحالية المقامة بمدينة البصرة بالعراق». وأضاف: «يجب أن يستغل كاساس، ظهور بقية المنتخبات بصورة متفاوتة بالأداء، وشاهدنا مستويات متواضعة لبعض الفرق الكبيرة، مثل الإمارات والكويت، إلى جانب مشاركة السعودية وقطر بالصف الثاني». وزاد: «المنافسة جاءت عن طريق البحرين وعمان، وبإمكان كاساس أن يقود العراق للإنجاز، وخطف لقب البطولة، بعد وضع التكتيك المناسب». وتابع: «الجماهير الكبيرة التي ساندت المنتخب العراقي، تستحق أن تحتفل بلقب جديد، والفرصة مواتية لتحقيق الكأس الخليجية الرابعة». وختم: «مباراتنا أمام قطر تحتاج تعاملا سليما من كاساس، لاختيار أدواته السليمة في كسب النتيجة والتفوق والوصول للمباراة الختامية، في ظل المؤازرة الكبيرة من الجماهير العراقية العاشقة لأسود الرافدين».

