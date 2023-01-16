المنافذ العراقية: 55 ألف زائر دخلوا البلاد  

دوليه

أعلن رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية اللواء عمر الوائلي أمس عن أن أكثر من 55 ألف زائر من دول الخليج العربي دخلوا العراق منذ انطلاق البطولة حتى الآن وذلك عبر منفذي مطار البصرة الدولي وسفوان الحدودي. وقال الوائلي في تصريح لـ (كونا): إن مجموع الزائرين عبر مطار البصرة الدولي منذ 28 ديسمبر الماضي وحتى اليوم بلغ 16874 زائرا فيما بلغ إجمالي الزائرين عن طريق منفذ سفوان الحدودي مع دولة الكويت 38527 زائرا. وأضاف أن إجمالي الزائرين بلغ 55401 زائر بين مشجعين ولاعبين ووفود رسمية واعلاميين من جميع الدول المشاركة في البطولة. وقدمت الحكومة العراقية تسهيلات كبيرة لمواطني دول الخليج العربي واليمن من أجل دخول العراق وتشجيع منتخباتهم في البطولة التي تقام حاليا في البصرة.

