كاساس: نملك رغبة كبيرة في الفوز

دوليه

اعترف الإسباني خيسوس كاساس مدرب العراق صعوبة تحقيق الانتصار على قطر، وقال في مؤتمر صحافي قبل المباراة: «جميع اللاعبين متاحين، والفريق جاهز بصورة مثالية لمباراة نصف النهائي». وأضاف: «منتخب قطر جيد، ويمتلك لاعبين مميزين، ونحن بأتم الجاهزية لهذه المباراة، لكنني لا أريدها أن تصل إلى الأوقات الإضافية، خشية الإرهاق البدني». وزاد: «لابد أن نكون ملتزمين وندير المباراة بشكل صحيح، من أجل تحقيق الفوز، وندرك تماما أهمية هذه المواجهة». وتابع: «أعتمد طريقة اللعب، حسب إمكانات اللاعبين المتاحين، وتم تغيير الطريقة أمام السعودية، بسبب سوء الأحوال الجوية». وواصل: «سعيد جدا بارتفاع نسق أداء اللاعبين من مباراة إلى أخرى، ونملك الرغبة الشديدة للفوز على قطر، وبلوغ المباراة النهائية».

