بينيرو: علينا امتصاص الغضب الجماهيري

دوليه

قال البرتغالي برونو بينيرو مدرب قطر أن «المباراة ستكون تنافسية وقوية بين الطرفين إلى حد كبير»، رافضا أن يؤكد قوة أحدهما على الآخر. وأوضح: «المنتخب العراقي قد يكون في حالة بدنية أفضل، لأنه امتلك يوماً إضافياً من الراحة مقارنة بالمنتخب القطري». وتابع: «متأكد أن الملعب سيكون كامل العدد بالجماهير العراقية وهو دافع كبير لهم، ولكن نحن مستعدون لتلك المباراة أيضا». وأشار إلى أن المنتخب العراقي يمتلك قوة بدنية كبيرة، مؤكدا أن «العنابي» لا يخشى ذلك ولكنه «يحترم الخصم». وأتم بقوله: «المساندة الجماهيرية مهمة، وعلى لاعبي المنتخب القطري أن يتعلموا كيفية التعامل مع هذه الأجواء وأن يمتصوا الضغط الجماهيري».

