إيفانكوفيتش: لدي ثقة كبيرة بجميع اللاعبين

دوليه

شدد الكرواتي برانكو ايفانكوفيتش مدرب منتخب عمان على ضرورة الحذر من مواجهة المنتخب البحريني اليوم في الدور نصف النهائي. وقال في المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة: «المنتخب البحريني لديه استقرار فني كبير، واخر مباراة بيننا في كاس العرب حققنا الفوز عليهم بثلاثة اهداف، ولكن مباراة اليوم مختلفة وظروفها مختلفة». واضاف:» نحترم أي خصم كان واثناء لقائي مع اللاعبين تحدثنا عن منتخب البحرين وعن ماذا يمكن فعله في المباراة، وطموحنا الوصول للمباراة النهائية، ولدي ثقة كبيرة بجميع اللاعبين. وهنأ ايفانكوفيتش العراق على التنظيم الرائع مقدما الشكر الى الجماهير التي شجعت جميع المنتخبات، مضيفا انه لا يذكر أبداً تواجد هكذا مشجعين في بطولات الخليج.

