سوزا: التفاصيل البسيطة هي ما ستحدد النتيجة

دوليه

اعرب البرتغالي هيليو سوزا مدرب منتخب البحرين عن امله بتقديم مباراة أخرى جيدة امام المنتخب العماني في نصف النهائي . وقال سوزا في المؤتمر الصحافي لمباراة: «نعم هي مباراة ليست سهلة أمام منتخب عمان الذي يمتلك نخبة مميزة من اللاعبين، وهناك مؤشرات غير جيدة على مستوى الاداء بالنسبة لنا، نحن بحاجة للعب بفعالية أكبر اذا اردنا الوصول للمباراة النهائية». واشار الى ان «التفاصيل البسيطة هي ما ستحدد النتيجة، مباراة لا تقبل بالخطأ والتعويض سيكون صعباً». وتابع: «نحاول ان نتعلم من اخر مباراة في كاس العرب التي خسرناها امام المنتخب العماني، بعد هذه المباراة لعبنا العديد من المباريات امام منتخبات من افريقيا واوروبا وامريكا الشمالية، لقد أصبحنا بشكل أفضل».

