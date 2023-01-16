الأزرق.. لا لقب ولا مستقبل

محلية

لم تأتِ مشاركة الازرق في «خليجي 25» بجديد حيث ودعها المنتخب من الدور الاول بعدما حقق كل النتائج الممكنة في عالم كرة القدم بدءاً بالخسارة من قطر 0-2 ثم فوز على الامارات 1-0 وأخيراً تعادل مع البحرين 1-1 محققا 4 نقاط وضعته في المركز الثالث في مجموعته، ليكون التأهل للمربع الذهبي من نصيب العنابي المتفوق عليه بالمواجهات بعدما تساويا بالنقاط.

ولم يكن الازرق مقنعا على ما ظهر عليه من مستويات في المباريات الثلاث التي خاضها وعلى اثر ذلك فان الازرق يحتاج الى عمل مكثف، فندرك تماما ان الكثير من الجماهير والمتابعين قد تفاعلوا مع النتائج التي حققها والامل كان يحدو الكل بأن يتأهل الى المربع النهائي والمنافسة على اللقب الغائب عن الكويت منذ اكثر من 10سنوات الا ان الاماني وحدها لا يمكن ان تصنع الانجاز، بل يتطلب وجود عمل واقعي وملموس وفق منهجية علمية وعملية منظمة. وهذا ما نسمعه من تصريحات المسؤولين في الاتحاد ومدرب المنتخب روي بينتو، بما ان الكثير منها افتقد للخبرة جعلت المتابع يعتقد ان الازرق سيذهب بعيدا ويعود بالكأس عندما راهنوا على قدرته على تحقيق ذلك، لكن الحقيقة التي ندركها جيدا ان ذلك صعب تحقيقه لعدة اعتبارات من ابرزها نوعية اللاعبين المختارين حيث معظمهم امكانياته محدودة وبمن فيهم من يسمون اصحاب الخبرة على اعتبار انهم لم تتوفر في مسيرتهم الكروية مع المنتخب اي انجاز فعلي وقد عانوا كثيرا من الاخفاقات المتتالية التي تعيشها الكرة الكويتية في الاعوام العشرة الاخيرة. كما اللاعبون الشباب بهذه الحالة لم يجدوا العون الفعلي من هؤلاء اصحاب الخبرة، ولا نغفل كذلك ان جودة اللاعب المحلي لم تعد مثلما كانت عليه في السابق بالرغم من وجود عناصر محدودة تتمتع بالموهبة، وفي ظل ضعف البطولات لن يكون باستطاعتها ان تطور نفسها او تصنع الفارق وهذا ما ظهر جليا في المباريات الثلاث. وعلى سبيل المثال ما قدمه عيد الرشيدي وشبيب الخالدي اللذان يعتبران من افضل الوجوه الصاعدة بما انهما سعيا ان يسخرا قدرتهما الا انها توقفت نظرا لغياب المساعدة الفعلية من الاخرين. وبعد هذا التوديع غير المقنع فلا بد ان نعرف جيدا وبالذات القائمين على الازرق ان هذا الاسلوب التقليدي المتبع في اعداده يحتاج الى تغيير وخصوصا بعدما فشل الازرق في الفوز باللقب او المنافسة على اقل تقدير حسب ما كان يردد بعض المسؤولين اثناء مشاركته، فبات عليهم ان يمنحوا الجهاز الفني المجال والحرية في وضع خطة عمل لبناء فريق للمستقبل وليس من الضرورة الابقاء على اصحاب الخبرة بل الاعتماد على عناصر شابة لاتتجاوز اعمارهم 25 عاما للتتوافق مع طموحات الاتحاد وهي التأهل لمونديال 2026. وتعد هذه فرصة ملائمة امام الاتحاد لتنفيذ خطته حيث لن تكون هناك مشاركات قريبة على الصعيد القاري او الدولي وأقربها دورة غرب اسيا في مارس المقبل لتكون اولى محطات برنامج الاعداد المستقبلي.

ومقابل ذلك يجب ان يكون هناك اهتمام جدي من الاتحاد بالمسابقات المحلية سواء للفريق الاول او للمراحل السنية التي تعد المغذي الرئيسي للمنتخبات والتخلي قدر المستطاع عن العقلية المعتادة بالتعامل مع بطولات الفئات السنية وكأنها فقط لتقضية الوقت لدرجة ان عددا من الاندية ألغت بعض الفئات وانسحبت من البطولات بفعل لوائح المسابقات الخاصة بها التي وقفت عائقا من المشاركة. وعموما العودة دائما ما تكون صعبة لكن العمل بجدية وبمسطرة واحدة والغاء «فكرة الانا» كفيل على اقل تقدير ان يضعنا على الطريق الصحيح واما اذا استمررنا في التعاطي مع الازرق فقط وقت المناسبات فلن يتغير الحال.

