«خليجي 26» في الكويت

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تستضيف الكويت «خليجي 26» في ديسمبرعام 2024 بحسب ما أعلن رئيس اتحاد كأس الخليج الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بعد انعقاد المؤتمر العام العادي لـ«خليجي 25» أمس في البصرة الذي منح سلطنة عمان تنظيم النسخة الـ27 من كأس الخليج.

وقال الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في مؤتمر صحافي: إن كأس الخليج 26 ستقام في الكويت في شهر ديسمبر من العام 2024، موضحا أن تغيير موعد «خليجي 26 بالكويت إلى موعده بسبب اقامة كأس آسيا في قطر خلال شهر يناير 2024.

وأضاف الشيخ حمد: إن إقامة البطولة في البصرة اعادت الروح لبطولات كأس الخليج وأن الجمهور العراقي كان عاملاً اساسيا في نجاح خليجي 25، مشيرا الى سعي اتحاد كأس الخليج لتطوير البطولة وتثبيت مواعيدها بقدر المستطاع.

من جانبه، قال رئيس الاتحاد الكويتي عبد الله الشاهين: «إن اتحاد الكرة سيجتمع الاسبوع المقبل لبحث ترتيبات وتحضيرات استضافة النسخة المقبلة مبكرا» مثمنا الدعم الحكومي لاستضافة مثل هذه المناسبات وأن ترشيح الكويت كمنظم بديل لخليجي 25 وكذلك استضافة خليجي 26 جاء بكتاب ضمان حكومي وفقا لمتطلبات استضافة كأس الخليج.

