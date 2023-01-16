كاظمة يستقبل الهلال في «سلة آسيا»

محلية

يستقبل كاظمة نظيره الهلال السعودي اليوم على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة ضمن مواجهات الذهاب في المجموعة الاولى في دوري السوبر لأندية غرب آسيا في كرة السلة. ويتصدر نادي شباب الأهلي الاماراتي ترتيب الفرق برصيد 6 نقاط، يأتي بعده الهلال 5 نقاط، ثم كاظمة 4 نقاط، وأخيرا البشائر العماني 3 نقاط.

وتقام البطولة بنظام الذهاب والاياب لاول مرة في تاريخ بطولات كرة السلة الآسيوية. ويضم زون الخليج مجموعتين حيث يتأهل البطل في كل مجموعة مباشرة الى الدور الثاني على ان يلتقي صاحبا المركز الثاني لتحديد ثالث المتأهلين. ويسعى كاظمة الى الثأر من الهلال الذي هزمه في لقاء الذهاب في السعودية اذ يحتاج البرتقالي الى تحقيق الفوز اليوم من أجل المحافظة على آماله في التأهل. وهو سيستقبل أيضا شباب الأهلي الذي خسر أمامه ذهابا في الامارات في المواجهة التالية، قبل أن يحل ضيفا في اخر مواجهاته على البشائر. ورغم أن كاظمة سقط في آخر لقاءاته المحلية أمام القادسية الاسبوع الماضي، إلا انه يملك الفرصة في تحقيق هدفه اليوم نظرا لامتلاكه مجموعة مميزة من اللاعبين أمثال عبدالعزيز الحميدي، أحمد البلوشي، يوسف بورحمة، الى جانب الاميركيين تاي وليامس وكيفين مورفي، ويقود الفريق المدرب الصربي ايفان يريمتش. في المقابل يريد الهلال تأكيد تفوقه على كاظمة والتقدم أكثر في المنافسة على بطاقة التأهل.

