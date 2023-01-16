الشريعان بطلاً لـ«رماية بيان»

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حقق الرامي فهد الشريعان كأس المركز الأول في ختام بطولة «الكويت الدولية» للرماية بأسلحة «السبورتينغ»، والتي نظمها أول من أمس نادي بيان للرماية، وذلك على ميادين نادي الصيد والفروسية في صبحان والتي امتدت ليومين.

وجاء بالمركز الثاني خالد العجمي فيما حل ثالثا جاسم الريحان ورابعا خالد بريوج وخامسا فهد الكفيف فيما حل سادسا احمد مصبح. وفي ختام المنافسات، قام أمين السر بنادي بيان فهد الصهيبي، بتتويج الفائزين بالمراكز الست الأولى.

بدوره، هنأ فهد الصهيبي، الفائزين بالمراكز الأولى في بطولة الكويت الدولية وهي ثالث بطولات النادي للموسم الحالي بمشاركة 60 راميا، متمنيا التوفيق لباقي المشاركين في الاستحقاقات المقبلة. وأضاف: «سعدنا بتنظيم هذه البطولة وبمشاركة كبيرة من الرماة، واتقدم بالشكر الجزيل لنادي الصيد والفروسية على التسهيلات التي يقدمها لنادي بيان باستضافة بطولاته المحلية، كما شكر اللجان العاملة التي خلقت أرضية مناسبة لإقامة بطولة الكويت الدولية وكذلك الجمهور الذي حضر المنافسات التي شهدت مستويات مميزة».

