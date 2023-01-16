توزيع المناصب في العربي

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وزع مجلس إدارة النادي العربي الجديد للدورة الانتخابية الجديدة 2023- 2027 مناصبه التنفيذية الجديدة بعد تزكية المجلس من قبل الجمعية العمومية للنادي. وحافظ عبدالعزيز عاشور على منصبه رئيساً للنادي، وفؤاد المزيدي أميناً للسر، أما منصب أمين الصندوق فذهب لفهد الفهد. وحصل عدنان أبل على منصب أمين السر المساعد رئيس اللجنة القانونية، وعلي آتش أمين الصندوق المساعد، ود. محمد عاشور على منصب رئيس اللجنة الرياضية، كما حافظ عضو مجلس الإدارة علي مندني على منصب رئيس جهاز الكرة، مع العلم أن المجلس يضم كذلك العضو اسماعيل حبيب.

