الموت غيّب النفيسة

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غيّب الموت لاعب المنتخب السعودي ونادي الكوكب السابق شايع النفيسة، صاحب الهدف الأول للأخضر في مرمى الصين بنهائي كأس آسيا 1984 والذي انتهى بفوز السعودية 2-0 وتتويجها باللقب الغالي. ومثّل النفيسة منتخب السعودية في 32 مباراة سجل خلالها 10 أهداف كان أهمها هدفه في مرمى الصين. ولم تستمر مسيرة النفيسة في الملاعب طويلاً واختار الاعتزال في عمر الـ28 عاماً بعد أن أرهقته الإصابات المتكررة ليقرر بعدها توديع الساحرة المستديرة مطلع التسعينات. وعمل النفيسة بعد اعتزاله الكرة، في بيوت الشباب حيث تدرج في مناصبها حتى وصل إلى منصب مدير بيت الشباب في محافظة الخرج خلال عام 2014 قبل أن يتقاعد في العام 2020.

