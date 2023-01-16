«الإسكواش» وافق على استقالة العصيمي

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تقدم أمين صندوق اتحاد الإسكواش عمر العصيمي بكتاب استقالته من الاتحاد في الشهر الماضي وقد وافق مجلس إدارة الاتحاد باجتماعه الأخير على الاستقالة مع تقديم الشكر والثناء من المجلس إلى العصيمي على الفترة التي قضاها في الاتحاد بأمانة الصندوق. وبعد الموافقة على استقالته تقدم العصيمي بأوراق ترشحت لعضوية نادي خيطان في الدورة 2022/ 2026 وقد تمت تزكية مجلس الإدارة في النادي. وتوجه العصيمي بالشكر إلى أسرة اتحاد الإسكواش علي حسن التعامل خلال الفترة التي قضاها في الاتحاد وهي دورتان مؤكد أن خدمة الرياضة الكويتية هي هاجسه الأول وسواء كان في الاتحاد أو النادي مشيرا أن سيعمل باجتهاد من أجل الارتقاء في المهام التي سيكلف بها في النادي. وتمنى العصيمي أن يصل إلى الاتحادات بدوراته المقبلة الشباب الواعد القادر على تطوير منظومة الاتحادات والمسابقات مما ينتج عنه منتخبات قوية قادرة على المضي قدما نحو المنافسات الخارجية.

