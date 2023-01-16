انطلاق المواجهات الإقصائية في دوري العلامات التجارية

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اسفرت مواجهات الدور التمهيدي لدور المجموعات لدوري العلامات التجارية لكرة القدم في موسمه الثاني عن تأهل 16 فريقا إلى الدورالثاني، وذلك بعد منافسات حماسية ومتكافئة على مدار 6 أيام متتالية، احتضنتها ملاعب جامعة الشرق الأوسط الأميركية (AUM) مستضيف البطولة.

وتنظم شركة «هايب ترند» بطولة دوري العلامات التجارية في موسم الثاني، بمشاركة 32 فريقا من مختلف العلامات التجارية العالمية، والمؤسسات الاكاديمية في الكويت، وبرعاية الهيئة العامة للرياضة، وقد تم تقسيم الفرق المشاركة إلى 8 مجموعات، على أن يتأهل الأول والثاني عن كل مجموعة إلى الدور الثاني الذي يقام بنظام خروج المغلوب، ويختتم «براندز ليغ 2» 17 يناير.

وانطلقت أمس مواجهات دور الـ 8، ملاعب جامعة الشرق الأوسط الأميركية (AUM) مستضيف البطولة، حيث اقيمت مساء أول من أمس مواجهات دور الـ 16 بين الفرق المتأهلة.

وقد تأهل فريقا معهد الكويت للأبحاث العلمية، والجامعة الدولية عن المجموعة الأولى، فيما تأهل فريق الجامعة العربية المفتوحة (2) وشركة الزياني عن المجموع الثانية، وفي وأسفرت مواجهات المجموعة الثالثة عن تأهل جامعة الكويت بالمركز الأول، وفريق اليسرة بالمركز الثاني، فيما تأهل عن المجموعة الرابعة فريقي تصميم، و أطياب المرشود بالمركزين الأول والثاني تواليا.

وعن المجموعة الخامسة تأهل فريق شركة «هازار» أولا، وصحبه إلى الدور الثاني فريق جريدة الراي، كما تأهل إلى دور الـ 16 فريق «ديليفرو» بعد حلوله بالمركز الأول في المجموعة السادسة، ورافقه إلى ذات الدور فريق شركة زين للاتصالات الذي حل بالمركز الثاني، وتأهل فريق جريدة الأنباء حامل لقب دوري العلامات التجارية في نسخته الأولى، والجامعة العربية المفتوحة عن المجموعة السابعة، فيما صعد «تواق» أولا إلى الدور الثاني لـ «براندز ليغ2» عن المجموعة الثامنة، وتبعه شركة تصميم.

من جانبه، اشاد لاعب الأزرق ونادي القادسية السابق فهد الانصاري بالمستوى الفني الرفيع الذي شهده «براندز ليغ 2»، وقال: «المستويات الفنية كانت مفاجأة في كثير منها، وقد سعدت بالمشاركة مع مجاميع شبابية، في مناسبة كروية عالية التنظيم».

واشار الانصاري إلى أن شركة «هايب ترند» قدمت مبادرة رائعة بتنظيم دوري العلامات التجارية للموسم الثاني، مضيفا تميزوا في النسخة الأولى، واليوم يواصلون التألق والنجاح، وبتنظيم احترافي رفيع، ومنافسات كروية متكافئة، ولعل ما زاد الحدث الكروي الشبابي نجاحا مشاركة جامعة الشرق الأوسط الأميركية (AUM) كشريك استراتيجي لشركة «هايب ترند» واستضافتها لمباريات البطولة، آملا استمرار الدوري في السنوات المقبلة.

