بحق... الكويت إلى أين؟!

الاخيرة

قيل قديماً إن «النصيحة بجمل»، وأهم نصيحة يمكن أن تُقال هذه الأيام هي التنبيه لخطورة ما يجري والحاجة الماسة لتغيير مسار مركب الوطن المتجه سريعاً إلى ما لا تحمد عقباه، بسبب الصراعات والتخندقات القائمة التي شهدنا مثلها قبيل الغزو، والتي تشغلنا عن تبني الأولويات الصحيحة - لا المدغدغة - والانتباه لما يجري حولنا وبالعالم من متغيرات خدمة لوطننا وأجياله القادمة... وهذا ما يخص حراجة أوضاعنا السياسية!

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في شقنا الاقتصادي أتى تقرير الشال محذراً من أن الكويت تتصرف وكأنها في كوكب آخر، وأنها باتت البلد الوحيد بالعالم الذي لاتزال ميزانيته العامة تعتمد كلياً على النفط المتذبذب الأسعار، كما حذرت الجمعية الاقتصادية الكويتية من أن ثروة الوطن ليست ملكاً للوزراء والنواب ليتسابقوا على صرفها وهدرها، يتزامن هذا مع هجمات شرسة وغير مسبوقة على غرفة التجارة والصناعة وعلى إحدى كبرى شركات البلد العالمية التي لو تضررت لتدمر اقتصادنا، والحال كذلك مع معاناة غير مسبوقة لتجار الذهب وبقية القطاعات الاقتصادية الصغيرة قبل الكبيرة...

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آخر محطة:

(1) أوضاعنا التي لا تسر، ومركبنا المتجه للصخور والزوابع، جميع تلك الأمور يعلم بها الصغير قبل الكبير، والغريب قبل القريب وما تحتاجه الكويت - ونحن مازلنا على الأمان ضمن السكون الذي يسبق العواصف - وبالسرعة الممكنة هو قرارات سياسية واقتصادية حازمة وحاسمة، تطفئ نيران الصراع وتُوقف عمليات التدمير فقرار حازم وحاسم يتُخذ الآن بكلفه ما، سيدفع عشرات أضعاف الأثمان له إذا ما تم تأخيره...

(2) الناس كلُّوا وملُّوا وينتظرون إجراءات تنقذ المركب قبل الغرق... لا بعده!

