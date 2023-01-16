ملكة جمال الكون.. أميركية

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توجت آر بوني غابرييل، وهي مصممة وعارضة أزياء ومدربة حياكة من ولاية تكساس الأميركية، بلقب ملكة جمال الكون. وأقيم نهائي النسخة 71 من مسابقة ملكة جمال الكون، فجر أمس، في نيو أورلينز بالولايات المتحدة.

وكانت غابرييل، وهي فلبينية الأصل، صعدت إلى المسرح في عرض أزياء ملكة جمال الكون 2023 هذا الأسبوع وهي ترتدي «زي القمر»، احتفالا بذكرى أول هبوط لرواد الفضاء الأميركيين على سطح القمر عام 1969.

وفي لحظة الكشف عن الفائزة، أغمضت غابرييل عينيها وشبكت يديها مع وصيفتها ملكة جمال فنزويلا أماندا دودامل، ثم ابتسمت بعد إعلان اسمها. وعزفت الموسيقى الصاخبة، وتسلمت غابرييل باقة من الزهور، ملفوفة في وشاح الفائزة، ثم توجت باللقب. وتم اختيار ملكة جمال جمهورية الدومينيكان، أندرينا مارتينيز، وصيفة ثانية لغابرييل. وقال مسؤولو المنافسة، إن غابرييل هي أول أميركية من أصل فلبيني تفوز بلقب ملكة جمال الولايات المتحدة. أما تاج الملكة الجديدة، فصنعته دار «معوّض للمجوهرات» اللبنانية الشهيرة على مستوى دولي في عالم المجوهرات.

