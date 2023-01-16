القوة البحرية تنفذ «رماية حية»

وطن النهار

أعلن الجيش أن القوة البحرية ستنفذ رماية تدريبية بالذخيرة الحية في ميدان الرماية البحري غداً الثلاثاء وبعد غد الأربعاء المقبلين (17 و18 الحالي) من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة السادسة مساء.

وقال في بيان صحافي لمديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة أمس الأحد إن ميدان الرماية البحري المشار إليه هو بمسافة 16.5 ميلا بحريا شرق رأس الجليعة امتدادا لجزيرة قاروه وبمسافة 6 أميال بحرية شرق رأس الزور امتدادا إلى جزيرة أم المرادم.

ودعا المواطنين والمقيمين من مرتادي البحر من هواة الصيد والتنزه إلى عدم الاقتراب من المنطقة المذكورة خلال الفترة المعلنة حرصا منه على سلامة الجميع.

