«الأشغال»: خطة متكاملة لصيانة الشوارع في مختلف المحافظات

وطن النهار

اكدت وزارة الاشغال على المضي قدما في تحديد مواقع الحفر في الشوارع الرئيسية والفرعية لإصلاحها في اماكن مختلفة من البلاد حسب خطة موضوعة من القطاعات المعنية مع السعي في تسريع اجراءات عقود الصيانة مع الجهات المعنية.

وبينت اهتمام الوزارة وحرصها على صيانة جميع شوارع مناطق الكويت متى ما تم توفير الميزانيات المالية المطلوبة، مؤكدة اختصاص الوزارة بإجراء الصيانات اللازمة للطرق والشوارع في مختلف المناطق، خصوصاً تلك التي تعاني من تهالك شديد، موضحة أن عمليات صيانة شوارع المناطق مرتبطة بحصول الوزارة على موافقات الجهات الرقابية في شأن الممارسات العشر المختصة بصيانة الطرق والشوارع في المحافظات الست، لافتة إلى أن الجهاز المركزي للمناقصات العامة سبق أن أعاد للوزارة هذه الممارسات لحين استيفاء الوزارة جميع متطلبات الجهاز في شأن تلك الممارسات.

وبينت أنها طلبت خلال اجتماعها بمسؤولي جهاز متابعة الأداء الحكومي بالإيعاز للجهات الرقابية تسريع وتيرة الدورة المستندية وإنهاء إجراءات المناقصات المتعلقة بصيانة الطرق سواء الداخلية أو السريعة لإتمام عمليات الصيانة في ظل تلقي الوزارة للعديد من الشكاوى المتعلقة بتهالك طرق شوارع مناطقهم.

يذكر ان وزارة الأشغال طرحت في وقت سابق 10 ممارسات لصيانة الطرق والشوارع والساحات في المحافظات الست، تشمل أعمال الصيانة العاجلة والطارئة والمتفرقة للطرق في مختلف المناطق الداخلية، وإن تلك الممارسات تشمل استكمال الصيانة العامة في محافظة مبارك الكبير في القطع 3، و6، و7، و8، وفي القرين والعدان، والقصور، وطريق 208، وفي محافظة حولي تشمل بيان ومشرف، وسلوى، ومبارك العبدالله، وبـ «الأحمدي»، في كل من أبوحليفة، والصباحية، والفحيحيل، والظهر. واشارت الى أن أعمال الصيانة في الجهراء تشمل مناطق القصر، والقيروان، والنهضة، والشوارع الرئيسية، وفي الفروانية في كل من إشبيلية والرحاب والراية، والعارضية، وصباح الناصر، إضافة إلى محافظة العاصمة في الطرق والساحات التابعة لها.

وكانت الوزارة تلقت العديد من الشكاوى من سوء الطرق والساحات الداخلية في مختلف المحافظات، وعدم إجراء الصيانة اللازمة لها منذ سنوات، حتى أصبحت تعاني الحفر والتشققات، إضافة إلى أن التأجيل في بعض المواقع أضر مرتادي تلك الطرق، وأتلف سياراتهم.

