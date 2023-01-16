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وطن النهار

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محافظ حولي افتتح محطة انتظار نموذجية


أكد محافظ حولي محافظ العاصمة بالوكالة علي الأصفر أن المحافظة تعمل على تقديم كل ما هو ممكن من أجل تطوير المرافق العامة وتجميلها لخدمة المواطنين والمقيمين في مناطق المحافظة كافة، وذلك خلال افتتاحه محطة انتظار حافلات نموذجية في منطقة حولي.
وأكد أهمية تعميم مثل هذه النماذج في كل المناطق بهدف تطوير محطات وسائل النقل الجماعي لتخفيف الازدحام في الطرق.
وقال: إن المحافظة تهدف من خلال هذا المشروع إلى لفت انتباه الشركات الخاصة لدعم مثل هذه الأفكار وتمويلها لخدمة أهالي المنطقة.
وتحتوي محطة انتظار الحافلات على بوابة تفتح وتغلق بشكل إلكتروني، وجهاز تكييف يعمل على تبريد المحطة في فصل الصيف وكاميرا مراقبة لحفظ الأمن.


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