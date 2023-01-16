البلدية حررت 10 مخالفات لأنشطة بلا ترخيص

وطن النهار

قال مدير إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية في فرع بلدية محافظة الأحمدي سعد الشيبه ان الإدارة نفذت جولة تفتيشية على المحلات التجارية والأسواق الموازية والمجمعات التجارية في المنطقة الصناعية بالفحيحيل للتأكد من تطبيق لائحة المحلات، ومدى التزامها بالاشتراطات والضوابط المعمول بها في البلدية.

وأوضح أن الجولة التفتيشية أسفرت عن تحرير 10 مخالفات تنوعت مابين إضافة إعلان خاص بالنشاط، وإقامة إعلان خاص بالنشاط بدون ترخيص.

وأكد على تواصل الجولات التفتيشية على المحلات والأسواق الموازية خلال الفترتين الصباحية والمسائية للفرق الرقابية واتخاذهم جميع الاجراءات القانونية حيال مخالفي القوانين واللوائح المعمول بها في البلدية.

