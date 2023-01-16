loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

البلدية حررت 10 مخالفات لأنشطة بلا ترخيص


قال مدير إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية في فرع بلدية محافظة الأحمدي سعد الشيبه ان الإدارة نفذت جولة تفتيشية على المحلات التجارية والأسواق الموازية والمجمعات التجارية في المنطقة الصناعية بالفحيحيل للتأكد من تطبيق لائحة المحلات، ومدى التزامها بالاشتراطات والضوابط المعمول بها في البلدية.
وأوضح أن الجولة التفتيشية أسفرت عن تحرير 10 مخالفات تنوعت مابين إضافة إعلان خاص بالنشاط، وإقامة إعلان خاص بالنشاط بدون ترخيص.
وأكد على تواصل الجولات التفتيشية على المحلات والأسواق الموازية خلال الفترتين الصباحية والمسائية للفرق الرقابية واتخاذهم جميع الاجراءات القانونية حيال مخالفي القوانين واللوائح المعمول بها في البلدية.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة