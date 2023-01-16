فهيد المويزري: ما أسباب تأخر الردود على أسئلة أعضاء البلدي؟

وطن النهار

قدم عضو المجلس البلدي فهـيد المويزري سؤالا عن أسباب تأخر الردود على أسئلة الأعضاء، لافتا إلى أن اللائحة الداخلية نصت على تنظيم أعمال المجلس البلدي تحديدا المادة (72 الثانية والسبعون) ويجيب الجهاز التنفيذي عن الأسئلة المقدمة من السادة أعضاء المجلس البلدي في موعد أقصاه شهر من تاريخ تقديمها إلا إذا طلب تأجيل الإجابة إلى موعد لا يزيد على شهر أخر.

وأفاد أنه في تاريخ 5/12/2022 تقدم بسؤال عن أسباب تأخر الرد من قبل الجهاز التنفيذي للبلدية عن الأسئلة المقدمة من قبلنا، إلا انه لم يصل إلينا الرد على سؤالنا حتى تاريخه وأيضا لم يطلب الجهاز التنفيذي التأجيل لمدة شهر آخر، الأمر الذي يعد مخالفا للائحة الداخلية لتنظيم أعمال المجلس البلدي.

وطالب بتزويده بالردود عن الأسئلة المقدمة من قبلنا، علما بأنها تخطت المدة القانونية، وأسباب عدم الالتزام بالمدة القانونية المقررة وفقا للائحة الداخلية.

