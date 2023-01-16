المطيري لتزويد «الحراج» بمراكز للفحص الفني

وطن النهار

تقدم نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري باقتراح تخصيص موقع (حراج) لبيع السيارات المستعملة مزود بجميع الخدمات اللازمة من مسجد ومواقف ومركز خدمة المواطن وفحص فني للسيارات وغيرها من الخدمات.

وأوضح المطيري في اقتراحه انه نظراً لحاجة المواطنين إلى توفير خيارات متنوعة في سوق السيارات والاحتياج المحلي لعمليات بيع وشراء السيارات، على أن تتولى الجهات المختصة التنظيم والإشراف على عمليات البيع والشراء في حراج السيارات وتحديد الرسوم العادلة التي تعود إلى خزينة الدولة والمحصلة من عمليات البيع والشراء أو نظير أي خدمات أخرى.

