وزير الصحة: الإيدز و«الكبدي» يهددان ربع سكان العالم

وطن النهار

أكد وزير الصحة د. أحمد العوضي أن هناك مجموعة فيروسات تستدعي ضرورة التحرك الدولي لمواجهتها منها التي تنتقل عبر الممارسات المتعددة غير الشرعية والشاذة.

جاء ذلك في كلمة الوزير العوضي لدى افتتاحه امس الأحد المؤتمر الدولي الثالث عشر للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بعنوان (الأمراض المنقولة جنسيا وباء متجدد.. المخاطر والوقاية من المنظور الشرعي) الذي تقيمه المنظمة برعاية سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وقال: إن أهمية المؤتمر تنبثق من انعقاده في فترة زمنية يعاني كثيرون فيها من أمراض وأوبئة قديمة كانت أو جديدة حيث بدأت تطفو على سطح الخريطة الصحية مجموعة من تلك الفيروسات.

وأوضح أن المؤتمر يحمل على عاتقه دراسة هذه الأمراض التي تصيب ربع سكان المعمورة تقريبا ومنها الايدز والالتهاب الكبدي بهدف مواجهتها وكبح جماحها وتعزيز الصحة العامة للمسلمين والبشرية جمعاء.

وذكر أن أهم محاور المؤتمر تتمثل في دراسة وبائيات هذه الأمراض في دول العالم الغربي والإسلامي وأحدث طرق تشخيصها ومعوقاتها كذلك توفير العلاج وتحدياته إلى جانب طرق الوقاية وتعزيز الصحة والتحديات التي تواجه الدول الإسلامية والأقليات المسلمة في مواجهة هذه الأمراض.

أقصر السبل

من جانبه، قال رئيس المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية الدكتور محمد الجارالله في كلمته: إن المنظمة منذ نشأتها سعت لتكون المرجعية الإسلامية في العلوم الطبية ولإحياء التراث الطبي الإسلامي الزاخر لعلماء الحضارة الإسلامية وتطرحه بصورة علمية موثقة.

وأضاف أن المنظمة عقدت ما يربو على 40 مؤتمرا حول العديد من القضايا كالاستنساخ والهندسة الوراثية وتأجير الأرحام وغيرها موضحا أن المؤتمر يستهدف دراسة الأمراض المنقولة جنسيا مثل الإيدز وغيرها والتي تصيب ما يقرب من ربع سكان الأرض.

وتابع: نحن نسعى لمشاركة العالم والإنسانية لمواجهة تلك الأمراض والانحرافات الجنسية والشذوذ لكونها الوسيلة الغالبة لانتقال هذه الأمراض كما هو مثبت بالأدلة العلمية ونحن نستنهض العلماء والأطباء لإعمال تعاليم الدين الإسلامي وجميع الأديان السماوية وكل ذي صاحب فطرة سليمة في مواجهة هذه الأوبئة حماية للبشرية وتعزيزا لصحة الإنسان.وأعرب عن الأمل في أن يتوج المؤتمر بإصدار وثيقة المنظمة الإسلامية لتعزيز الصحة الجنسية ومواجهة الشذوذ خصوصا أن المؤتمر سيناقش وبائيات الأمراض المنقولة جنسيا في العالم والتحديات التي تواجه التشخيص والعلاج والتطعيمات والوقاية لافتا إلى أن أنجع وسائل الوقاية ترسيخ تعاليم الدين الإسلامي والأديان السماوية الواضحة في مواجهة هذه الانحرافات والشذوذ.

وقال الجارالله: إن المؤتمر يستهدف بحث الوسائل المثلى في التربية الجنسية ودور المجتمع المدني ودور الصحة الإلكترونية كل ذلك لوضع ضوابط شرعية وقانونية لمواجهة الهجمات الإعلامية المناهضة للفطرة السليمة.

الارتقاء بالأخلاق

بدوره، أكد رئيس جامعة الأزهر الشريف رئيس اللجنة الاستشارية للمؤتمر الدكتور سلامة داود في كلمته أهمية الارتقاء بالأخلاق في موازاة التقدم العلمي في العالم المتحضر.

وأضاف داود إن ما يجري حاليا لا يسير وِفقِ ما تقتضيه العقول الراجحة والمنطق السليم الذي يقول إن الإنسان كلما ازداد علما ازدادت أخلاقه حسنا، لافتا إلى ما نتج عن المثلية من انتشار الأمراض.

