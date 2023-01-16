طلبة «العلمي» أنهوا امتحاناتهم... و«الأدبي» اليوم

وطن النهار

فيما واصل كنترولي العلمي والأدبي أعمال التصحيح والتدقيق والمراجعة، انهى طلبة الصف الثاني عشر في العلمي صباح امس اختبارات الفصل الدراسي الأول بمادة الكيمياء، بينما أدى طلبة القسم الأدبي اختبار مادة تاريخ العالم الحديث، على ان يختتموا اختباراتهم اليوم بمادة الاحصاء، في حين ينهي طلبة التعليم الديني امتحاناتهم بمادة اللغة العربية بعد ان ادوا امس امتحان الفقه التحريري.

في هذا السياق، أكد مدير ثانوية هارون الرشيد رئيس لجنة 53 في ثانوية سالم المبارك التابعة لمنطقة الأحمدي التعليمية د. محمد المنفي، أن عدد المتقدمين لاختبار امس بلغ 548 طالبا موزعين على ثلاث لجان رئيسة و24 فرعية، وطلبة القسم العلمي في مدرسة المعرفة النموذجية.

وقال المنفي: إن الإدارة المدرسية والهيئة التعليمية قامت بجهود مكثفة لتوفير جميع سبل الراحة لأبنائنا الطلبة لأداء اختبارات الفترة الدراسية الأولى، و تم تعميم لائحة الغش في جميع اللجان، متمنياً لطلبة القسم العلمي التوفيق في آخر اختبار لهم اليوم، متمنيا التوفيق لطلبة القسم الأدبي غدا في اختبار مادة الإحصاء، وطلبة التعليم الديني في اختبار اللغة العربية المجالات الأدبية و العرض وتاريخ الأدب.

من جانبها، أكدت المتحدث باسم لجنة اختبارات ثانوية النوار بنت مالك التابعة لمنطقة الجهراء التعليمية الباحثة الاجتماعية في ثانوية ريطة بنت الحارث ليلى غنام العنزي، أن عدد طالبات القسم العلمي في لجان ثانوية النوار بنت مالك بلغ 174 طالبة توزعن على تسع لجان، وبلغ عدد طالبات القسم الأدبي 126 طالبة توزعن على ست لجان، كما أدت طالبات الصف الثاني عشر من القسم العلمي في مدرسة المشاعل الأهلية البالغ عددهن 78 طالبة اللاتي توزعن على أربع لجان بالاختبار.

